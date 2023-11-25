Актриса Наталья Бардо отрицает, что рассталась с режиссером Марюсом Вайсбергом

Актриса Наталья Бардо с 2015 года состоит в гражданском браке с режиссером Марюсом Вайсбергом. Они воспитывают сына Эрика, которому идет восьмой год. Недавно поползли слухи, что звезды расстались. Однако, знаменитость опровергла их и заявила, что у них с мужем все сейчас хорошо.

«Удивительны такие слухи, потому что, наоборот, наши отношения с каждым годом все крепче и лучше. Я даже не знаю, откуда эти разговоры, кто должен быть придумать и развить эту тему. У нас все хорошо, и даже лучше, чем хорошо», - утверждает звезда в беседе с mk.ru.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Также вопреки домыслам, пара проживает в Москве, а не уехала за океан. Наталья не отрицает, что они с мужем и сыном часто бывают за границей, в США и Испании у них много друзей. Поэтому могут задержаться на несколько месяцев. но всегда возвращаются в Москву.