Мария Погребняк сообщила, что новому возлюбленному с ней очень повезло

Мария Погребняк в этом году развелась с мужем, футболистом Павлом спустя почти 10 лет брака. Хотя пара была знакома еще со школьной скамьи. У них трое детей, но и это не остановило супругов от расставания.

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Про бывшего мужа Мария отзывается тепло и говорит, что общаться с ним не прекратит, поскольку они давно как родные. Но сейчас она уже в отношениях, правда, личность нового бойфренда раскрывать не спешит. Зато признается, что счастлива.

«Я счастлива. И это самое главное. Я любима, дети меня во всем поддерживают, радуют, приносят хорошие оценки. В общем, сейчас я вся в любви», - призналась звезда сайту mk.ru. И подчеркнула: «Ему очень повезло со мной».

По сей день неизвестно, что именно стало причиной развода Погребняков. Первые слухи поползли о расставании пары еще весной этого года. А потом состоялся стремительный бракоразводный процесс.