Люся Чеботина заявила, что хотела быть такой же, как Ольга Бузова

Певица Люся Чеботина посетила шоу Ольги Бузовой, с которым она выступила на сцене в «Известия Hall». Гостья призналась, что всегда вдохновлялась экс-воспитанницей «Дома-2», поскольку считает, что она настоящая. И в этом ее уникальность.

«Меня всегда вдохновляла Оля. Мне всегда хотелось быть такой, как она, на 360, проявлять себя во всех сферах жизни. Я бы не сказала, что она кардинально изменила мою жизнь, но повлияла. То, как она танцует, как двигается, как поет, как растет, как творчески себя позиционирует, мне очень нравится», - рассказала Чеботина сайту News.ru.

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Сама Бузова подготовила для фанатов целых три концерта. Это шоу-программы прошлых лет, и в последний уикенд ноября певица будет выступать три вечера подряд.