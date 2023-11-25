Роман Костомаров рассказал, что не мог смириться с ампутацией

Олимпийский чемпион Роман Костомаров стал спикером на форуме «Грани личного бренда» в Москве. Он поведал свою страшную историю, ставшую частью его биографии. В начале этого года он оказался в больнице из-за запущенной болезни. На январских каникулах фигурист выступал на уличных шоу простывшим и не видел в этом ничего опасного для себя. Но по возвращении домой почувствовал ухудшение.

«У меня был уже такой кашель, что кололо бок. Я понял, что лучше вызвать «скорую», пусть укольчик сделают или еще что-то. Я никак не ожидал, что очнусь 17 или 20 января — с черными ногами, с черными руками. Я был под такими наркозами, меня еле вытащили из комы. Но я этого не понимал», - рассказал Костомаров.

Когда врачи сообщили фигуристу про необходимость ампутации, он горько зарыдал. И хоть вопрос тогда стоял между жизнью и смертью, после операции Костомаров сожалел о принятом решении.

«Потом я часто жалел о том, что не сказал, что не надо ничего трогать, и просто бы покинул этот мир. Когда я оставался абсолютно один наедине со своими мыслями, то много думал, что не так страшно умереть, страшно остаться инвалидом. И первое время я очень жалел о том, что остался жив», - признался фигурист.

Однако со временем чемпион смог справиться с эмоциями, помогли близкие и врачи, начался новый этап реабилитации и протезирования. Ради того, чтобы снова ходить, фигурист снова и снова совершал колоссальную работу.

«Мышцы атрофировались. Ты не можешь голову с подушки поднять, потому что в этом положении пролежал несколько месяцев. Вся физическая форма сошла на «нет». До того, как я встал на протезы, я каждый день занимался, восстанавливался. Нужно было восстановить мышечный корсет, потому что без него ты не сможешь ходить», - цитирует звезду спорта KP.RU.

Сейчас Костомаров надеется научиться кататься на коньках с протезами. И очень хочет снова выйти на лед.