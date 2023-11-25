Гарик Харламов – про работу с Ларисой Гузеевой: «Мы на набережной Москва-реки лежали в луже друг на друге»

Гарик Харламов рассказал в новом выпуске Comedy Club про сотрудничество с Ларисой Гузеевой. Звезды снялись в комедии «Теща», сюжет которой основан на том, что зять и теща поменялись телами под Новый год и пытались вернуть все обратно.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Гузеева пришла на Comedy Club, Харламов остался от этого в восторге, и рассказал, как сложилась их работа на съемках.

«Мы сблизились. А до этого фильма мы даже не были знакомы. У нас первая встреча была, я очень нервничал, и Лариса сказала: «Если ты опоздаешь хоть на минуту, у нас ничего не выйдет». И я всегда опаздывал. Но все вышло», - пошутил шоумен.

Гузеева подтвердила, что Харламов опаздывал на несколько часов, доходило даже до шести. Но при этом, он очень легко ориентировался в сценах и легко входил в роль. А Гарик добавил, через что им с Ларисой пришлось пройти на съемках, и что их так сблизило. Буквально.

«Мы в пять утра на набережной Москва-реки лежали в луже друг на друге», - выдал спойлер Харламов.

Добавим, что до съемок фильма Харламов и Гузеева не были знакомы лично, но шоумен регулярно подшучивал над актрисой.