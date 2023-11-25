Телеведущий Юрий Николаев считает, что уехавшим из России звездам нет дороги назад

Легенда отечественного телевидения Юрий Николаев считает, что уехавшим знаменитостям должен быть закрыт путь обратно – как в страну, так и на экраны. Ведущий программ «Утренняя звезда» и «Утренняя почта» подчеркнул, что ведет речь про телеканалы, радиостанции и все концертные площадки.

«Раз ты уехал, значит тебе больше не к нам, если ты нашел работу там, ради бога, работай там, там тебе никто мешать не будет, но сюда уже дороги нет», - высказался Николаев на творческой встрече в пресс-центре «Россия сегодня».

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

С весны 2022 года, напомним, страну покинули многие знаменитые и ранее очень востребованные в кино и на телеэкранах артисты. Среди них Чулпан Хаматова, Алла Пугачева, Рената Литвинова, Андрей Бурковский и другие. Некоторые не смогли молча эмигрировать и стали поливать грязью страну и жителей.