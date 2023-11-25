Ольга Бузова заявила, что никогда не видела натуральные зубы Давы: «Сразу же был красивый рот»

Телеведущая и певица Ольга Бузова заговорила об отношениях с блогером Давидом Манукяном, которые закончились еще в 2021 году. Артистка уверяет, что любила по-настоящему. И тогда для нее было совершенно не важно, сколько зарабатывал ее бойфренд, и какими были его натуральные зубы. Поскольку на тот момент Дава уже носил виниры, ставшие его визитной карточкой.

«Я не вправе говорить про генетику, потому что не видела его натуральные зубы. Сразу же был красивый рот. Любовь приходит к нам совершенно спонтанно. И все те списки, которые мы пишем себе в голове, какими партнеры должны быть, не работают, когда ты влюбляешься в человека», - высказалась сайту News.ru Бузова.

Ранее звезда призналась, что у нее очень много денег, но главными в карьере являются не они. Ценнее всего для звезды эмоции и люди.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»