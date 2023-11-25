Шоу «Фантастика-2» покинул Михалыч, которым оказался Александр Маршал

В новом выпуске шоу «Фантастика», второй сезон которого с успехом продолжается на Первом канале, жюри раскрыло, кто скрывается за аватаром Михалыча. Этот персонаж покорил судью Дарью Мороз, правда, она была уверена, что это Сергей Мазаев. И ошиблась.

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Михалыч выступил с песней I Shot The Sheriff Боба Марли, но не впечатлил судей. Ему поставили меньше всего баллов, и на этот раз он получил «красную» карточку, поскольку ранее уже становился аутсайдером проекта. Его время раскрыться и покинуть проект пришло.

Правильная версия из уст членов жюри прозвучала – это Александр Маршал. Певец признался, что бесконечно счастлив побывать на этой сцене, и пожелал хорошего продолжения программы.