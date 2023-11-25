Лариса Гузеева призналась в любви Гарику Харламову

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые пришла на шоу Comedy Club, чем вызвала бурю эмоций у шоумена Гарика Харламова. Ведь долгое время комик потешался над ней в Сети. Из-за этого звезда пролила немало слез, как сама призналась, но теперь все в прошлом – с Харламовым у них настоящая дружба.

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А познакомились лично они на съемках комедии «Теща». Сотрудничество вышло плодотворном, и теперь друг от друга они без ума, в чем и признались в новом выпуске Comedy Club на ТНТ в минувшую пятницу. А еще обменялись очень важными словами.

«Лариса, я хочу сказать словами классика или очень тощего подкаблучника: «Лариса, я люблю тебя!», - признался Харламов.

Гузеева не промолчала, а ответила взаимностью своему новому другу.

«Гарик, я тебя люблю, очень тебя люблю, ты золотой, ты просто мое счастье, самая большая радость, которая случилась в этом году, правда, вот просто компресс на все тело живое мое», - произнесла Гузеева.

Харламов также пошутил, что ему теперь можно заканчивать карьеру в Comedy, поскольку встреча века состоялась, а поводов для шуток теперь поубавилось.