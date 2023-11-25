Ирина Аллегрова стала затворницей, отказалась от парикмахера и теперь сама печет хлеб

71-летняя народная артистка Ирина Аллегрова давно не появляется на публике, и поклонники беспокоятся о ней и ее здоровье. Оказалось, что певица последние полгода живет затворницей дома, по собственной инициативе она самоизолировалась на фоне пандемии коронавируса.

«Никакого коронавируса у меня нет. Именно потому, что я последние семь месяцев дома сижу. Даже от домашнего парикмахера отказалась! Сижу на самоизоляции, пеку хлеб», - рассказала звезда.

Для выпечки Аллегрова использует собственные закваски, тесто заводит на цельнозерновой муке. И уже год семья звезды не покупает хлеб в магазине, а есть домашний, сообщает сайт «Центральная служба новостей».

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Кстати, хоть Аллегрова и не дает концерты, но на корпоративах может выступить. Известно, что звезда эстрады просит за выступление на частной вечеринке 15 млн рублей.