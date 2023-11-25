Ольга Бузова призналась, что очень богата: «У меня реально много денег, но для меня это ничего не значит»

Телеведущая Ольга Бузова сделала блестящую карьеру певицы и остается одной из самых востребованных исполнительниц на эстраде. В последние выходные ноября она подготовила для своих преданных поклонников большой сюрприз – сразу три сольных концерта подряд.

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А после выступления звезда призналась журналистам, что для нее деньги – это не самое главное в карьере. Поскольку ей важнее эмоции и люди, ради которых она выступает.

«Я реально очень богата, у меня реально много денег, я реально хорошо зарабатываю, но для меня это, правда, ничего не значит», - цитирует звезду сайт News.ru. – «Деньги для меня — свобода и возможность радовать своих семью, друзей и вас. Я вкладываюсь сейчас только в творчество и в то, чтобы радовать своих зрителей».

Бузова подчеркнула, что пока не встретит любовь и не обзаведется семьей, будет ставить сцену на первое место. Добавим, что за плечами артистки - брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым она тяжело развелась в 2017 году и которого вспоминает до сих пор. Недавно в интервью она заявила, что муж был для нее Вселенной, господином, в котором она была готова раствориться.