Гарик Харламов заявил, что может уйти из Comedy Club после прихода на шоу Ларисы Гузеевой

В этом году состоялось знакомство века, положившее конец череде шуток и начало большой дружбе. Шоумен Гарик Харламов и телеведущая Лариса Гузеева не просто пообщались лично, но и снялись в комедии. Звезда советского и российского кино даже пришла на Comedy Club, и это стало настоящим событием в жизни Харламова.

«Ну все. Я считаю, что можно заканчивать мне в Comedy, потому что наконец-то пришел тот человек, которого я здесь ждал много-много лет. Это единственный человек, которому я хотел бы за всю историю нашей передачи подарить цветы. Дамы и господа, у нас в гостях Лариса Гузеева!» - объявил шоумен дорогую гостью и отправился за цветами.

Когда Харламов вынес роскошный букет алых роз, он припал на колено и протянул букет Гузеевой. Но брать его она не спешила. И призналась: «Я столько слез пролила из-за тебя, ты столько надо мной глумился в Сетях. И думаешь – вот этот букетик, и все!..».

Харламов не растерялся и поспешил заметить, что подготовился, и побежал за кулисы за более роскошным букетом. Но Гузеева и его не приняла: «Я не люблю красный цвет!».

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Шоумен со словами «Я подготовился!» побежал за новыми цветами и вынес пышную композицию из лилий. И только их Гузеева согласилась взять: «Какая прелесть, спасибо тебе большое!». Даже соведущий Харламова Павел Воля поразился поведению своего коллеги и признался, что он его удивил.

«Ты меня прям удивил. Джентльмен! Джентельменина!» - произнес Воля.

А Харламов продолжил шутить и рассказал, что весь трехлетний стеб над Гузеевой в соцсетях – это было промо. Дело в том, что Гарик и Лариса снялись в комедии «Теща», премьера которой намечена на последний день осени. От совместной работы они оба остались в восторге, как и друг от друга.