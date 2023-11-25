Победителем пятого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» стал певец из Таджикистана Фаррух Хасанов

На телеканале «Россия» состоялся грандиозный финал пятого сезона вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!». Победу в нем одержал участник из Таджикистана Фаррух Хасанов. Он исполнил песню «Как любовь свою понять» и смог поднять со своих мест всю сотню судей. За победу артист получил приз – 5 млн рублей, ротацию своей композиции на радио, а также Кубок победителя шоу.

«С самого начала сезона я был сфокусирован на победе. Я приехал в Москву за мечтой. Конечно, не ожидал, но верил в лучшее!» - признался артист после оглашения результатов.

Фаррух поблагодарил за поддержку свою родную страну и семью, а также высказал надежду на то, что победа в проекте подарит ему новые возможности и откроет перспективы.

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Второе место судьи отдали артисту из Бишкека Азату Раимбердиеву, третье досталось москвичке Софико Кардава.

Добавим, что в финал вышли 9 вокалистов из 64 участников сезона, которые смогли покорить жюри. А на решающем этапе в студии появился звездный гость – Филипп Киркоров, который стал почетным экспертом и помог сотне выбрать победителя.