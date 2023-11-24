Трусова о своих доходах после Олимпиады: «Основной источник заработка все равно на льду»

По словам Александры, раньше она все время посвящала спорту, поэтому зарплата, призовые и контракты ее не отвлекали и не затрагивали ее карьеру. Теперь она легко относится к деньгам. Она призналась, что любит тратить гонорары и совершенно не видит смысла копить деньги.

«Основной источник заработка – все равно на льду. Много шоу. Очень много и вне льда активностей, но основная часть – шоу. Я покупала дом, но это было еще до Олимпиады. Папа купил, а я потихоньку отдавала со своих призовых», — поделилась Трусова в шоу «БеС Комментариев».

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Фигуристка отметила, что раньше ее финансы контролировал отец. Он следил, чтобы деньги не уходили на ерунду. Теперь спортсменка позволяет себе любые покупки, так как считает, что точно заработает еще денег.