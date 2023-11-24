Фигуристка Трусова призналась, что покрасила волосы в красный из-за любви к рыжему цвету

На этот раз Александра пообщалась с Евгенией Медведевой на разные темы. Она призналась, что у нее нет стилиста. Более того, фигуристка сама красится перед выступлениями на льду. Она пояснила, почему покрасилась в такой необычный цвет. Евгения зачитала комментарий хейтера, в котором ее коллегу критиковали за цвет волос и называли его провинциальным.

«Я очень-очень давно хотела рыжие волосы. Брат Егор у меня от природы рыжий. Собак я всех покупала рыжих. Меня всегда удивляли рыжие. Я всегда хотела яркие волосы. За ними слежу, я не хотела, чтобы они испортились. Я очень люблю свои длинные волосы. В 16 лет я спросила у мамы Софы Титовой, можно ли мне как-то их покрасить, чтобы они не испортились», – поделилась фигуристка.

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Она не стала утаивать, что шла к красному цвету постепенно. Ей сделали рыжие блики, потом она стала полностью рыжей, а потом ее желание быть яркой только росло. Теперь у нее уходит 5 часов на покраску волос.