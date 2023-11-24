Фигуристка Трусова призналась, что покрасила волосы в красный из-за любви к рыжему цвету

Александра Трусова. Фото: кадр из шоу «БеС Комментариев»

Олимпийская призерка Александра Трусова рассказала, что у нее рыжий брат, а также она завела рыжих собак.

Фигуристка Александра Трусова стала серебряным призером Олимпийских игр. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. 

Многие отмечают, что Трусова обладает яркой внешностью. А несколько лет назад она также покрасилась в ярко красный цвет. Ее длинные волосы теперь становятся частью  образов для выступлений.

На этот раз Александра пообщалась с Евгенией Медведевой на разные темы. Она призналась, что у нее нет стилиста. Более того, фигуристка сама красится перед выступлениями на льду. Она пояснила, почему покрасилась в такой необычный цвет. Евгения зачитала комментарий хейтера, в котором ее коллегу критиковали за цвет волос и называли его провинциальным. 

«Я очень-очень давно хотела рыжие волосы. Брат Егор у меня от природы рыжий. Собак я всех покупала рыжих. Меня всегда удивляли рыжие. Я всегда хотела яркие волосы. За ними слежу, я не хотела, чтобы они испортились. Я очень люблю свои длинные волосы. В 16 лет я спросила у мамы Софы Титовой, можно ли  мне как-то их покрасить, чтобы они не испортились», – поделилась фигуристка.

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Она не стала утаивать, что шла к красному цвету постепенно. Ей сделали рыжие блики, потом она стала полностью рыжей, а потом ее желание быть яркой только росло. Теперь у нее уходит 5 часов на покраску волос. 

«Она меня предупреждала, что захочется ярче. Она мне показывала свои волосы, но у нее было по-другому. Она уходила в оражевый цвет. Как получилось так, я не знаю. Каждый раз я приходила и говорила, что хочу ярче. Так мы пришли к этому цвету волос», – пояснила звезда в шоу «БеС Комментариев».

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