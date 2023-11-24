Кейт Миддлтон отдала 50 экземпляров любимой книги своих детей нуждающимся семьям

24 ноября жена принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила детский банк Sebby's Corner — организацию, которая занимается помощью семьям, нуждающимся в одежде и питании.
41-летняя принцесса ведет много проектов и хочет создать организацию по оказанию поддержки семьям с маленькими детьми от Центра раннего детства Королевского фонда.
На этот раз Кэтрин облачилась в юбку миди черного цвета и водолазку. Она также была в пальто песчного оттенка. Лук дополняли плотные колготки и ботиольоны на каблуке. Она подчеркнула стройность, надев широкий пояс. Миддлтон пообщалась с работниками детсткого банка, а также с одной из мам, которая получает помощь.
После этого принцесса Уэльская помогла украсить рождественский грот — жилище Санты Клауса, а потом разложила игрушки и дргуие вещи на полках, которые станут подарками на Рождество.
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Жена принца Уильяма сделала сюрприз. Она привезла 50 экземпляров книги «Сова, которая боялась темноты» Джил Томплинсон. Потом выянсилось, что это любимое произведение ее детей: 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи.
«Было так мило, что она принесла книги. Это была книга, которую, по ее словам, ей нравилось читать со своими детьми», — сказала генеральный директор Sebby's Corner Бьянка Сакол, пишет People.