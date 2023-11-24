Кейт Миддлтон отдала 50 экземпляров любимой книги своих детей нуждающимся семьям

41-летняя принцесса ведет много проектов и хочет создать организацию по оказанию поддержки семьям с маленькими детьми от Центра раннего детства Королевского фонда.

На этот раз Кэтрин облачилась в юбку миди черного цвета и водолазку. Она также была в пальто песчного оттенка. Лук дополняли плотные колготки и ботиольоны на каблуке. Она подчеркнула стройность, надев широкий пояс. Миддлтон пообщалась с работниками детсткого банка, а также с одной из мам, которая получает помощь.

После этого принцесса Уэльская помогла украсить рождественский грот — жилище Санты Клауса, а потом разложила игрушки и дргуие вещи на полках, которые станут подарками на Рождество.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Жена принца Уильяма сделала сюрприз. Она привезла 50 экземпляров книги «Сова, которая боялась темноты» Джил Томплинсон. Потом выянсилось, что это любимое произведение ее детей: 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи.