Певец Киркоров заявил, что до брака с Пугачевой просил руки у Распутиной и Азизы

Оказалось, что романы у Филиппа Бедросовича были с Машей Распутиной, а также Азизой. Еще артист был влюблен в коллегу по мюзиклу «Чикаго» Анастасию Стоцкую.

«Маше Распутиной делал предложение, Азизе делал предложение. Я должен был на ком-то репетировать перед тем, как сделать предложение Алле Пугачевой. Потом Насте Стоцкой говорил, что люблю. А дальше – гуляй шальная императрица! Чего только в жизни не было!» — высказался певец в своем подкасте You want a scandal now? на VK.