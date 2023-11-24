Певец Киркоров заявил, что до брака с Пугачевой просил руки у Распутиной и Азизы

Филипп Киркоров недавно он признался, что встретил возлюбленную и теперь у него есть семья.
Певец купил квартиру в центре Москвы, где собирается жить со второй половинкой. Имя избранницы он пока держит в тайне. Недавно король отечественной эстрады поскандалил с Любовью Успенской. Артисту не понравилось, что она обвинила в некачественной работе его друга, хирурга Тимура Хайдарова.
Киркоров заверил, что Упенская даже хотела выйти за него замуж в 1994 году, но он не видел себя рядом с ней. При этом певец не раз просил руки и сердца у коллег, но его женой стала в итоге Алла Пугачева.
Оказалось, что романы у Филиппа Бедросовича были с Машей Распутиной, а также Азизой. Еще артист был влюблен в коллегу по мюзиклу «Чикаго» Анастасию Стоцкую.
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«Маше Распутиной делал предложение, Азизе делал предложение. Я должен был на ком-то репетировать перед тем, как сделать предложение Алле Пугачевой. Потом Насте Стоцкой говорил, что люблю. А дальше – гуляй шальная императрица! Чего только в жизни не было!» — высказался певец в своем подкасте You want a scandal now? на VK.