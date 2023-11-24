Певец Киркоров заявил, что до брака с Пугачевой просил руки у Распутиной и Азизы

Филипп Киркоров недавно он признался, что встретил возлюбленную и теперь у него есть семья.

Певец купил квартиру в центре Москвы, где собирается жить со второй половинкой. Имя избранницы он пока держит в тайне. Недавно король отечественной эстрады поскандалил с Любовью Успенской. Артисту не понравилось, что она обвинила в некачественной работе его друга, хирурга Тимура Хайдарова.

Киркоров заверил, что Упенская даже хотела выйти за него замуж в 1994 году, но он не видел себя рядом с ней. При этом певец не раз просил руки и сердца у коллег, но его женой стала в итоге Алла Пугачева.