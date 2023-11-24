Евгения Медведева о занятиях стрип-пластикой: «В смысле пошлость? Это пикантность»

Во время съемок они обсудили как спортивную карьеру, так и личную жизнь. Евгения затронула тему танцев, которые забросила полтора года назад. Бывшая партнерша Дани Милохина в проекте «Ледниковый период» отметила, что Трусова тоже увлеклась стрип-пластикой. Сама Медведева пояснила, что ее такой вид танца притягивает из-за красоты, а также он помогал ей поддерживать фигуру в тонусе и развивать грациозность.

Примечательно, что Трусова начала посещать занятия почти в одно время с коллегой. И поэтому спортсменки сошлись в том, что многие люди негативно реагируют на такие танцы и критикуют в соцсетях кадры с хореографией.

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«Комментарий совершенно предсказуемый: "По мне, так это пошлость. Александра Трусова заслуживает большего", – зачитала она высказывание хейтера. «Во-первых, в смысле пошлость? Это пикантность. Это прикольно, я сама практиковала, мне безумно нравится стиль танца стрип — это какая-то максимально женская пластика. Это тот момент, когда ты действительно чувствуешь себя не то, что девушкой, а прямо женщиной. Меня пугали высокие каблуки, боялась, что ноги подверну», — решила высказаться Евгения, отстояв себя и коллегу.

19-летняя Трусова отметила, что ее такие комментарии не задевают. Если Медведева призналась, что ее сначала пугали высокие каблуки, то Александра отметила, что у нее такого страха не было. Она пояснила, что ей нравится такой женственный танец. После это Евгения предложила ей снять соместное видео с танцем, если выпуск наберет 20 тысяч лайков.