Лариса Гузеева призналась Гарику Харламову, что много плакала из-за него

В адрес Гузеевой было много приятных слов со стороны ведущих шоу Харламова и Павла Воли. Актер и создатель сериала «Гусар» нервничал.

«Это единственный человек за всю историю нашей передачи, которому я хотел бы подарить цветы. Дамы и господа, у нас в гостях Лариса Гузеева!» — воскликнул он.

Гарик даже встал на одно колено, чтобы вручить букет гостье, но она сначала решила показать, что таким скромным подарком от нее не отделается.

«Я столько слез пролила из-за тебя. Ты столько надо мной глумился в Сетях. И вот, думаешь, вот этот букетик – и все?» — заявила Лариса Андреевна.

Тогда юморист вручил цветы мужчине, который сидел рядом с телеведущей. Он ушел за кулисы и вернулся со вторым таким же букетом. От него звезда мелодрамы «Жестокий романс» тоже отказалась пояснив, что не любит красный цвет. На этом Харламов не остановился и вынес ей третий букет. Белые розы артистка уже приняла и поблагодарила актера.

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Харламов отметил, что в фильме «Теща» будет много смешных моментов. Он подчеркнул, что до съемок в проекте не был лично знаком с Гузеевой, поэтому волновался.

«Лариса сказала: "Если ты опоздаешь хоть на минуту – у нас ничего не выйдет". И я всегда опаздывал. Но все вышло», – пояснил артист.

Также и Гузеева осыпала комплиментами коллегу. Она отметила, что Гарик стал для нее главной радостью в этом году.