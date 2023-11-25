Галкин* показал кадры с детьми, сделанные на Кипре: как выглядит пентхаус Пугачевой – панорамные окна, вид на море, белые стены

Первое время Галкин* опровергал сообщения о том, что супруги купили недвижимость на Кипре. Но потом эту информацию подтвердили жители Лимассола. Стало известно, что пентхаус обошелся Алле Борисовне почти 10 миллионов евро, а это около миллиарда рублей. Тогда у супругов и их детей Лизы и Гарри появилось кипрское гражданство. И теперь они наслаждаются жизнью с видом на побережье.

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Раньше семейство проживало в замке в деревне Грязь, где все было сделано дорого, в стиле средневековья, поэтому атмосфера казалась давящей, о чем не раз говорили подписчики пары. Теперь супруги выбрали другой дизайн.