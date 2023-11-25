Галкин* показал кадры с детьми, сделанные на Кипре: как выглядит пентхаус Пугачевой – панорамные окна, вид на море, белые стены

Алла Пугачева большую часть жизни выступала на сцене. Она стала легендарной исполнительницей. Певица уже вышла на пенсию. Она в 2022 году захотела покинуть Россию с семьей. Год артистка прожила в особняке в Израиле.
Примадонна поселилась в доме в Кесарии, который принадлежит брату ее мужа Максима Галкина*. В ноябре 2023 года стало известно, что семья переехала на Кипр. Там уже у самой певицы есть квартира, которую она купила еще в 2021 году в дорогой высотке в городе Лимассол.
Первое время Галкин* опровергал сообщения о том, что супруги купили недвижимость на Кипре. Но потом эту информацию подтвердили жители Лимассола. Стало известно, что пентхаус обошелся Алле Борисовне почти 10 миллионов евро, а это около миллиарда рублей. Тогда у супругов и их детей Лизы и Гарри появилось кипрское гражданство. И теперь они наслаждаются жизнью с видом на побережье.
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Раньше семейство проживало в замке в деревне Грязь, где все было сделано дорого, в стиле средневековья, поэтому атмосфера казалась давящей, о чем не раз говорили подписчики пары. Теперь супруги выбрали другой дизайн.
В 2021 году жители Лимассола рассказали каналу НТВ, что супруги приобрели квартиру в строящемся жилом комплексе. Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь!»
Первое время Галкин* не делился новыми фото и видео. Но потом показал снимок с дочкой Лизой. 10-летняя наследница юмориста в джинсах с вышивкой и белой блузке сидела на диване в гостиной.
Как оказалось, там стоит диван молочного цвета, пол с расцветкой под мрамор застлан плиткой, стены выкрашены в модный цвет «яичной скорлупы». В комнате также лежит ковер с лаконичным узором, стоит тумба в современном стиле на железных квадратных ножках и деревянными ребристыми дверками. В помещении также имеется горшок с небольшим цветущим растением.
Лиза Галкина. Фото: соцсети Максима Галкина*
Позже муж Пугачевой снял видео с двойняшками. Лиза и Гарри сидели в креслах с круглыми спинками у панорамного окна с легким белым тюлем. Юморист засветил вид на море. В комнате также все выдержано в белых тонах, высокие потолки, а также современное освещение с точеными накладными светильниками и треками.
Пока артист не показал балкон, с которого открывает вид на побережье. Отметим, что супруги приобрели апартаменты в самом дорогом ЖК Лимассола – башне One. Это самый высокий жилой комплекс на первой линии моря в Европе. Его высота - 170 метров.
Максим Галкин* с детьми. Фото: соцсети Максима Галкина*, кадры из видео
Добавим, что в доме всего 84 квартиры – по три на каждом этаже. Однако есть и огромные апартаменты площадью более 400 квадратных метров, занимающие целый этаж, а еще впечатляющие многоуровневые квартиры, расположившиеся на нескольких этажах. Планировка у них свободная, поэтому владельцы могли все обставлять на свой вкус.
Еще большой плюс, что в каждой квартире есть просторная терраса площадью 30 квадратных метров, которая выходит на море.
Дети Пугачевой могут посещать бассейн, который оборудован во дворе комплекса. Также в здании есть паркинг, тренажерный зал, сауна с джакузи, хаммам, ресторан, магазины и бутики. Цена на жилье там начинались от 635 тысяч евро, а роскошные квартиры на последних этажах продавались по 7,5 -10,5 млн евро.
Примадонна с мужем владеет трехэтажным пентхаусом с личным бассейном и обзором в 360 градусов на этажах 35-37. Об этом рассказали в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.