Фигурист Роман Костомаров: «Скоро я выйду на лед. Я уже пробовал»

Фигурист Роман Костомаров в начале этого года провел в больнице около шести месяцев. известным фигуристом. Олимпийскому чемпиону ампутировали ступни, а также одну кисть полностью и пальцы на второй руке.
Ему теперь нужна реабилитация. Сначала Роман научился ходить на протезах, а теперь у него появилась бионическая рука. Он учится заново плавать, играть в теннис и ежедневно ходит в спортзал. Во всем ему помогает жена Оксана Домнина.
Спортсмен поставил себе цель — снова встать на коньки. Минувшим летом он выходил на лед в рамках шоу Татьяны Навки. Но тогда спортсмен был без коньков. Теперь он объявил, что готовится снова кататься на коньках.
«Скоро я выйду на лед. Я уже пробовал. Но я уже не тот Роман Костомаров, а, скорее, такой мишка. Или как звезда. Обычно звезды, когда приходили в наши шоу о фигурном катании, так себя чувствовали. Поэтому я даже сказал Тане (Навке), что теперь могу прийти в проект, как звезда, а она будет моим партнером», – поделился чемпион.
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По словам Костомарова, тренировки с каждым разом становятся все продуктивнее. Он делает успехи. При этом фигурист отмечает, что у него есть трудности, так как голеностоп — это важнейшая часть в фигурном катании, за счет него чувствуется конек. И теперь спортсмн отмечает, что обычно у человека организм идеальный, а ему теперь нужно приспосабливаться.
«Пока мое хождение на льду даже скольжением трудно назвать, но я двигаюсь. Я понимаю, что могу найти баланс за счет коленей, за счет других мышц. Но это гораздо труднее», – пояснил Роман, пишет KP.RU.