Фигурист Роман Костомаров: «Скоро я выйду на лед. Я уже пробовал»

Спортсмен поставил себе цель — снова встать на коньки. Минувшим летом он выходил на лед в рамках шоу Татьяны Навки. Но тогда спортсмен был без коньков. Теперь он объявил, что готовится снова кататься на коньках.

«Скоро я выйду на лед. Я уже пробовал. Но я уже не тот Роман Костомаров, а, скорее, такой мишка. Или как звезда. Обычно звезды, когда приходили в наши шоу о фигурном катании, так себя чувствовали. Поэтому я даже сказал Тане (Навке), что теперь могу прийти в проект, как звезда, а она будет моим партнером», – поделился чемпион.

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По словам Костомарова, тренировки с каждым разом становятся все продуктивнее. Он делает успехи. При этом фигурист отмечает, что у него есть трудности, так как голеностоп — это важнейшая часть в фигурном катании, за счет него чувствуется конек. И теперь спортсмн отмечает, что обычно у человека организм идеальный, а ему теперь нужно приспосабливаться.