В новом выпуске передачи «Жизнь своих» расскажут об особенностях жизни на Сахалине

В воскресенье, 26 ноября, на Первом канале выйдет очередной выпуск популярного тревел-шоу «Жизнь своих».

На этот раз ведущий программы Евгений Кривцов расскажет и покажет, как живут люди на Сахалине.

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Съемочная группа шоу прокатится на рыболовном судне. Где опытный рыбак Алексей Ковров научит Кривцова разделывать и солить улов.

Кроме того, телеведущий проведет целый день в семье представителя коренного народа — нивхов. Где освоит рецепт местного салата якму из юколы со специями.

После этого Евгений посетит местный музей, побывает на грязевом вулкане, искупается в горячем источнике и расскажет о том, чем еще можно заняться на этом чудесном острове. Не пропустите: шоу начнется в 10.15 утра.