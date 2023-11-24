Ведущая RU.TV во время эфира раскрыла секрет, что лауреатом «Золотого граммофона» станет Милош Бикович

Каждый год в декабре проходит музыкальная премия «Золотой граммофон». Артисты стремятся получить заветную награду. Певцам нужно выпустить настоящий хит, так как статуэтки достаются исполнителям, чьи песни оказываются на вершине хит-парада радиостанции.
Собрал полную коллекцию «Гранд ммофонов» Филипп Киркоров, который в этом году будт вести концерт и церемонию награждения. А 24 ноября стало известно, что лауреатом премии станет актер Милош Бикович. Этот секрет был раскрыт случайно.
Информация о награждении случайно просочилась за несколько дней до церемонии. Ведущая телеканала RU.TV забыли отключить микрофон и в прямом эфире стала обсуждать с певцом Хабибкой предстоящую премию.
«Я тебе по большому секрету скажу. Милош Бикович получает "Граммофон", но его песня не была даже на первом месте в чарте. Очень странная история», – заявила ведущая.
«Против правил», – резюмировал Хабибка.
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После этого продюсер сообщил телеведущей, что все это время они были в эфире. А зрители телеканала стали обсуждать в соцсетях, за что Бикович может получить награду. Сербский актер выпустил трек на русском языке «Танцуешь со мной», но он не оказывался в топах музыкальных чартов. Пока организаторы премии не дали комментариев.