Ведущая RU.TV во время эфира раскрыла секрет, что лауреатом «Золотого граммофона» станет Милош Бикович

Информация о награждении случайно просочилась за несколько дней до церемонии. Ведущая телеканала RU.TV забыли отключить микрофон и в прямом эфире стала обсуждать с певцом Хабибкой предстоящую премию.

«Я тебе по большому секрету скажу. Милош Бикович получает "Граммофон", но его песня не была даже на первом месте в чарте. Очень странная история», – заявила ведущая. «Против правил», – резюмировал Хабибка.

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После этого продюсер сообщил телеведущей, что все это время они были в эфире. А зрители телеканала стали обсуждать в соцсетях, за что Бикович может получить награду. Сербский актер выпустил трек на русском языке «Танцуешь со мной», но он не оказывался в топах музыкальных чартов. Пока организаторы премии не дали комментариев.