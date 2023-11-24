Актриса Зепюр Брутян разрешила бабушке Гаяне понянчить маленького внука

На этот раз к Зепюр приехали в гости родные. Не так давно у нее уже гостили родители и сестра, когда супруги решили покрестить ребенка. А 24 ноября актриса поделилась кадрами, на которых с малышом нянчится бабушка Гаяне. Примечательно, что мальчик уже подрос.

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Он учится говорить слова. Скоро ему исполнится семь месяцев. Брутян уже готова купить ему новую колыбельку, так как из старой он вырос. Ей нравится танцевать с наследником на руках. А вот ее мама просто играла с внуком на диване. Поклонники восхитились тем, какая у жены Прилучного дружная семья. К слову, Брутян признавалась, что благодаря бабушкам справляется с воспитанием сына без нянь.