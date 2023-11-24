Актриса Зепюр Брутян разрешила бабушке Гаяне понянчить маленького внука

Зепюр Брутян снимается в кино и играет в театре. Она познакомилась с Павлом Прилучным на съемках сериала «В клетке». Примечательно, что актриса спустя два года снова с ним встретилась. Между ними вспыхнули чувства. Пара сыграла свадьбу, а в этом году у них родился сын Микаэль.
Для актрисы рождени ребенка стало новым опытом. А вот Павел ей во всем помогал, так как у него есть дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Лишь недавно избранница звезды сериала «Мажор» вышла из декрета.
На этот раз к Зепюр приехали в гости родные. Не так давно у нее уже гостили родители и сестра, когда супруги решили покрестить ребенка. А 24 ноября актриса поделилась кадрами, на которых с малышом нянчится бабушка Гаяне. Примечательно, что мальчик уже подрос.
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Он учится говорить слова. Скоро ему исполнится семь месяцев. Брутян уже готова купить ему новую колыбельку, так как из старой он вырос. Ей нравится танцевать с наследником на руках. А вот ее мама просто играла с внуком на диване. Поклонники восхитились тем, какая у жены Прилучного дружная семья. К слову, Брутян признавалась, что благодаря бабушкам справляется с воспитанием сына без нянь.