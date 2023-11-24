Певцу Шарлоту может грозить до шести лет лишения свободы по двум статьям

Два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». Теперь ему грозит до шести лет колонии, пишет Telegram-канал SHOT.

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Отметим, что Шарлот прославился не своей музыкой, а странными акциями. Он не только сжег паспорт, но и не раз сообщал о своей смерти. Последние несколько месяцев он провел в Армении. Сейчас Шарлот находится в спецприемнике на Захарьевской в Санкт-Петербурге. Протоколы об умышленной порче документа, а также еще одном возможном нарушении закона пока не рассматривались судом.