Певцу Шарлоту может грозить до шести лет лишения свободы по двум статьям

Эдуард Шарлот на днях вернулся в Россию. Певец прилетел в Пулково, где сразу был задержан. Он привлек к себе внимание, так как ранее сжег на камеру свой паспорт. Также его заподозрили в разных нарушениях. Артист был задержан на 13 суток за дебош, который устроил сразу после задержания.
Ему дали административный арест за мелкое хулиганство. Но теперь ему грозит серьезный срок. Было возбуждено три уголовных дела по нескольким статьям. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Два из них по части 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также одно уголовное дело по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих». Теперь ему грозит до шести лет колонии, пишет Telegram-канал SHOT.
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Отметим, что Шарлот прославился не своей музыкой, а странными акциями. Он не только сжег паспорт, но и не раз сообщал о своей смерти. Последние несколько месяцев он провел в Армении. Сейчас Шарлот находится в спецприемнике на Захарьевской в Санкт-Петербурге. Протоколы об умышленной порче документа, а также еще одном возможном нарушении закона пока не рассматривались судом.