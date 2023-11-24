Ведущие передачи «Поехали!» Мария Осадник и Евгений Покровский исследовали вулкан на Камчатке

Отметим, что в кратере вулкана находится горячее озеро с температурой воды около 50 градусов. Но на этом они не остановили и поехали в бухту Лиственничная в Тихом океане. Берега бухты густо поросли лиственницей, поэтому она так называется. Туристы добираются в это место по воздуху или по морю на лодках и катерах, чтобы заняться медитацией и полюбоваться нерпой.

«Какая же Камчатка без рыбалки! Тем более, что рыбачить там – одно удовольствие. Закидываешь спиннинг, а через 2-3 минуты уже улов! Мы поймали северного терпуга и сразу же на берегу приготовили и съели его – очень вкусно» – заявила Осадник.

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Также они планировали совершить восхождение на еще один вулкан Авачинский. Но туда пролегает сложная дорога в 6 часов в гору с палками. Но их ждали неприятности. Накануне пошел дождь, дорогу размыло, и затею пришлось отложить.

«Смогли мы только подняться на багги до определенной точки и полюбоваться на сопку со стороны», — с сожалением заявили ведущие.

Увидеть новый выпуск передачи «Поехали!» можно в субботу, 25 ноября, в 12:15 на Первом канале.