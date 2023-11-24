Ведущие передачи «Поехали!» Мария Осадник и Евгений Покровский исследовали вулкан на Камчатке

На Первом канале выходит передача «Поехали!», которая успела полюбиться зрителям. В новом выпуске ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский исследовали самые красивые места Камчатки. Они на вертолете совершили путешествие и посетили Курильское озеро.
В этом озере водится очень много рыбы, а по берегам озера очень много медведей, поэтому их приключение было еще и опасным. Но также ведущим довелось забраться в котловину вулкана Ксудач, который считается одним из самых впечатляющих мест в этом районе.
Отметим, что в кратере вулкана находится горячее озеро с температурой воды около 50 градусов. Но на этом они не остановили и поехали в бухту Лиственничная в Тихом океане. Берега бухты густо поросли лиственницей, поэтому она так называется. Туристы добираются в это место по воздуху или по морю на лодках и катерах, чтобы заняться медитацией и полюбоваться нерпой.
«Какая же Камчатка без рыбалки! Тем более, что рыбачить там – одно удовольствие. Закидываешь спиннинг, а через 2-3 минуты уже улов! Мы поймали северного терпуга и сразу же на берегу приготовили и съели его – очень вкусно» – заявила Осадник.
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Также они планировали совершить восхождение на еще один вулкан Авачинский. Но туда пролегает сложная дорога в 6 часов в гору с палками. Но их ждали неприятности. Накануне пошел дождь, дорогу размыло, и затею пришлось отложить.
«Смогли мы только подняться на багги до определенной точки и полюбоваться на сопку со стороны», — с сожалением заявили ведущие.
Увидеть новый выпуск передачи «Поехали!» можно в субботу, 25 ноября, в 12:15 на Первом канале.