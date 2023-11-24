Актриса Ирина Пегова без макияжа предстала на пляже на Мальдивах

Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие зрители полюбили ее за игру в сериале «Акушерка». Она успела поработать с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым.
Примечательно, что она в свои 45 лет не замужем. Однако она не престает следить за собой. Артистке после участия в «Ледниковом периоде» удалось похудеть. Она стала чаще носить короткие платья. А в конце ноября звезда устроила себе отпуск.
На этот раз Ирина решила провести время за границей. Хотя она обожает путешествовать по России и даже берет в поездки свою дочку Татьяну. Но в конце осени актриса захотела погреться на солнце. Она прилетела на любимый курорт миллионеров — Мальдивы. Там Пегова находится с 21 ноября. Она в купальнике загорает и купается. В соцсети артистка поделилась кадрами, на которых предстала с цветком в волосах и без макияжа.
«Ну уже третий день в раю», – заявила она.
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