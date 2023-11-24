Актриса Ирина Пегова без макияжа предстала на пляже на Мальдивах

Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке десятки ярких ролей. Многие зрители полюбили ее за игру в сериале «Акушерка». Она успела поработать с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Буруновым.

Примечательно, что она в свои 45 лет не замужем. Однако она не престает следить за собой. Артистке после участия в «Ледниковом периоде» удалось похудеть. Она стала чаще носить короткие платья. А в конце ноября звезда устроила себе отпуск.