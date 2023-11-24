В новом шоу «Ярче звезд» Блохина поменяется местами с Мартиросяном, а Чумаков перевоплотится в Киркорова

К слову, не все перевоплощения понравятся членам жюри, и даже всегда добрые Марина Кравец и Дарья Блохина окажутся строги к участникам. Алексей Чумаков по-прежнему ищет в каждом перевоплощении привлекательность.

На этот раз он заявил одному из участников, перевоплотившихся в Егора Крида, что ему не хватило мужской энергетики, которая должна исходить от Крида. Певец уверен, что если бы номер был идеальным, то каждая девушка в зале это бы почувствовала.

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Переизбыток той энергии, о которой говорил Алексей, случился на сцене, когда на ней в роли ведущей появилась Дарья Блохина, поменявшись местами с Гариком Мартиросяном.

«Вот сейчас мне шоу нравится куда больше», - прокомментировал Алексей Чумаков.

К слову, сам Чумаков приготовил сюрприз. Он перевоплотился в Филиппа Киркорова,продемонстрировав свой талант и матсерство. Справится ли Блохина с роль ведущего лучше Гарика Мартиросяна, можно увидеть в субботу, 25 ноября, в 21.00 в новом выпуске шоу «Ярче звезд» на ТНТ.