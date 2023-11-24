Галкин* с двойняшками Лизой и Гарри подарят Пугачевой цветы и пирожные в День матери

Уже больше года Алла Пугачева живет за границей. Она сначала жила в Израиле. А вот этой осенью певица переехала на Кипр. Теперь она живет на своей вилле на побережье. Там теперь учатся двойняшки Лиза Гарри, которым по 10 лет.
Примечательно, что Максим Галкин* хоть и переехал с семье, но много гастролирует. Обычно юморист дает концерты в Европе. Но оказалось, что и Примадонна стала чаще путешествовать. 24 ноября артист вместе с детьми задумался, что подарить звезде в День матери, 26 ноября.
В соцсети Максим* выложил видео, которое было снято на вилле с видом на побережье. Гарри сидел в кресле. Рядом также разместилась Лиза. Они играли в карты за столом. Артист спросил их, как они будут поздравлять Пугачеву с праздником.
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«Так, дети, вы уже придумали, что мы маме подарим на День матери», – спросил юморист.
«Ну, как всегда, цветы ее любимые, – сказал Гарри.
«Или ее любимые пирожные. Но она 26 ноября будет в Лондоне на вечеринке с подружками!» – отметила Лиза.
«Так как мы это все ей подарим?» – уточнил ее брат.
Галкин* отметил, что их выручит курьерская доставка. Он также похвастался, что теперь его наследники знают, что значит выражение «уйти по английски». Артист смонтировал видео, на котором мгновенно перемещается с Кипра в Лондон и держит цветы в руках. Поклонники восхитились тому, как выросли двойняшки. Многие также удивились, что Алла Борисовна собралась в Англию.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.