Галкин* с двойняшками Лизой и Гарри подарят Пугачевой цветы и пирожные в День матери

В соцсети Максим* выложил видео, которое было снято на вилле с видом на побережье. Гарри сидел в кресле. Рядом также разместилась Лиза. Они играли в карты за столом. Артист спросил их, как они будут поздравлять Пугачеву с праздником.

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«Так, дети, вы уже придумали, что мы маме подарим на День матери», – спросил юморист. «Ну, как всегда, цветы ее любимые, – сказал Гарри. «Или ее любимые пирожные. Но она 26 ноября будет в Лондоне на вечеринке с подружками!» – отметила Лиза. «Так как мы это все ей подарим?» – уточнил ее брат.

Галкин* отметил, что их выручит курьерская доставка. Он также похвастался, что теперь его наследники знают, что значит выражение «уйти по английски». Артист смонтировал видео, на котором мгновенно перемещается с Кипра в Лондон и держит цветы в руках. Поклонники восхитились тому, как выросли двойняшки. Многие также удивились, что Алла Борисовна собралась в Англию.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.