Алена Кравец рассказала, кем можно заменить Аллу Пугачеву на новогодних корпоративах

Певица Алена Кравец, которая живет на Рублевке и лично знает многих богатых людей России, рассказала о том, что ее соседи и знакомые больше не хотят видеть на своем новогоднем празднике Аллу Пугачеву. На это, по словам Алены, есть три причины.

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Во-первых, Алла Борисовна является женой иноагента и сама была замечена в грубых высказываниях в адрес россиян. Поэтому отношение к ней сильно изменилось.

Во-вторых, примадонна слишком задрала ценник. Она просит 46 млн рублей за корпоратив.

В-третьих, Пугачеву можно легко заменить другим артистом. В качестве примера Кравец привела Лолиту, Таисию Повалий, Азизу, Наташу Королеву, Ирину Аллегрову и Машу Распутину.

«На новогодних вечеринках люди расслабляются, выпивают. Им, по сути, уже неважно, кто работает: Распутина или Пугачева. Главное, чтобы весело было. Не знаю, где Алла Борисовна будет в итоге петь», — сказала Алена.

Источник: mk.ru