Прохор Шаляпин о новом испытании на шоу «Звезды в Африке»: «Определить длину макаронины на глаз я в состоянии»

Сначала Прохор, который привык к комфорту и роскоши, заверял, что на него не стоит расчитывать в испытаниях за еду. Но потом у него появилось желание не отставать от других. Каждый раз артист получает все более сложные задания, в которых ему приходится бороться со своими страхами. В прошлом выпуске он смог преодолел боязнь высоты и взять одну монету. Потом он все же сорвался с тросов.

А в этом выпуске участникам будет предложено более легкое задание. В своем успехе Шаляпин даже не стал сомневаться. Им нужно будет определить на глаз длину макаронины.

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«Конечно, это не самое простое задание. Но определить длину макаронины на глаз я в состоянии. У меня глазомер немножко работает. Единственное, я смотрю на эту макаронину и думаю, как бы не уронить ее на пол, чтобы ртом не пришлось поднимать, как бы мне ее размотать, чтобы она не порвалась», – высказался певец об испытании.

Узнать, насколько точным окажется глазомер Прохора, можно уже в воскресенье, 26 ноября, в 18.30 в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.