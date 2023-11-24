Прохор Шаляпин о новом испытании на шоу «Звезды в Африке»: «Определить длину макаронины на глаз я в состоянии»

Осенью 2023 года стартовал очередной сезон шоу «Новые звезды в Африке», которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян. Уже несколько недель участники борются за еду и право на прохождение в финал, где будет разыграна крупная денежная сумма.
Оскар Кучера, Влад Топалов, Михаил Стогниенко и другие селебрити покинули проект. Приближается самое сложное время, когда каждому участнику придется бороться уже за себя, а не за команду. Попал в шоу Прохор Шаляпин. У него возникли конфликты в коллективе. Он даже перешел из одной коалиции в другую, чтобы его не выгнали на голосовании.
Сначала Прохор, который привык к комфорту и роскоши, заверял, что на него не стоит расчитывать в испытаниях за еду. Но потом у него появилось желание не отставать от других. Каждый раз артист получает все более сложные задания, в которых ему приходится бороться со своими страхами. В прошлом выпуске он смог преодолел боязнь высоты и взять одну монету. Потом он все же сорвался с тросов.
А в этом выпуске участникам будет предложено более легкое задание. В своем успехе Шаляпин даже не стал сомневаться. Им нужно будет определить на глаз длину макаронины.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Конечно, это не самое простое задание. Но определить длину макаронины на глаз я в состоянии. У меня глазомер немножко работает. Единственное, я смотрю на эту макаронину и думаю, как бы не уронить ее на пол, чтобы ртом не пришлось поднимать, как бы мне ее размотать, чтобы она не порвалась», – высказался певец об испытании.
Узнать, насколько точным окажется глазомер Прохора, можно уже в воскресенье, 26 ноября, в 18.30 в новом выпуске шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.