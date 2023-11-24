Наталья Фриске поздравила своих родителей с 50-й годовщиной свадьбы

24 ноября 2023 года исполнилось ровно 50 лет со дня свадьбы Ольги и Владимира Копыловых. Это золотая свадьба. О радостном событии рассказала их младшая дочь Наталья Фриске.

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Бывшая солистка «Блестящих» разместила в своем блоге черно-белый снимок со свадьбы родителей. И написала под ним трогательное поздравление.

Она поблагодарила мать и отца за все, что они ей дали, а также пожелала им счастья и долгих лет жизни.

«Мои родители, я восхищаюсь вами и очень люблю и ценю вас. Благодарна вам за все, что есть в моей жизни. Спасибо что вы такие. Хочу, чтобы вы жили долго и счастливо», — написала Наталья Фриске.

К слову, Наталья живет отдельно от родителей, но регулярно навещает родственников вместе со своей маленькой дочерью Луной. Ранее артистка говорила, что у нее всегда были отличные отношения с матерью и отцом.