Зепюр Брутян и Павел Прилучный появились вместе на премии FB Journal «Люди года»

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он строит карьеру в кино и театре. В 2022 году артист женился во второй раз. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Они в аперет стали родителями. Актриса родила первенца — сына Микаэля.
Также от первого брака у звезды сериала «Мажор» есть двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Примечательно, что наследники часто приезжают в гости к папе и мачехе. Совсем недавно жена Прилучного вышла из декрета. А 23 ноября супруги впервые за долгое время вместе вышли в свет.
На этот раз Брутян облачилась в силуэтное черное платье. Она уже похудела после родов на 17 килограммов. Актриса не скрывает, что следила за питанием и занималась спортом. Прилучный во всем старается помогать супруге.
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Он на премии оделся с возлюбленной в одном стиле. Артист держал избранницу под руку. Они победили в номинации «Пара года 2023». На сцене их встретил Дмитрий Дюжев, который не только поздравил их, но и поцеловал руку Зепюр. Супруги сияли от счастья. Награды им вручила Анфиса Чехова.