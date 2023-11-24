Зепюр Брутян и Павел Прилучный появились вместе на премии FB Journal «Люди года»

Павел Прилучный уже давно стал известным актером. Он строит карьеру в кино и театре. В 2022 году артист женился во второй раз. Его избранницей стала коллега Зепюр Брутян. Они в аперет стали родителями. Актриса родила первенца — сына Микаэля.

Также от первого брака у звезды сериала «Мажор» есть двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Примечательно, что наследники часто приезжают в гости к папе и мачехе. Совсем недавно жена Прилучного вышла из декрета. А 23 ноября супруги впервые за долгое время вместе вышли в свет.