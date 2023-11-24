Максим Галкин* рассказал, что Алла Пугачева полетит в Лондон на встречу со своими подругами

Юморист Максим Галкин* разместил скрытую рекламу цветочной компании в своем блоге.

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В этом нет ничего особенного. Так зарабатывают многие артисты. Но в процессе создания рекламного ролика, шоумен проговорился о планах своей жены на ближайшее воскресенье.

Выяснилось, что день матери, который принято отмечать 26 ноября, Алла Пугачева проведет вдали от своей семьи. Ее супруг сообщил, что в этот день у Примадонны запланирована встреча с подругами.

С кем именно хочет увидеться Алла Борисовна пока неизвестно. Ясно только одно: мероприятие пройдет в Лондоне. Этой информацией также поделился ее муж, когда рассказывал о том, что букет заказчика можно отправить практически в любую точку мира.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.