Максим Галкин* рассказал, что Алла Пугачева полетит в Лондон на встречу со своими подругами

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Мероприятие запланировано на 26 ноября.

Юморист Максим Галкинразместил скрытую рекламу цветочной компании в своем блоге. 

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В этом нет ничего особенного. Так зарабатывают многие артисты. Но в процессе создания рекламного ролика, шоумен проговорился о планах своей жены на ближайшее воскресенье. 

Выяснилось, что день матери, который принято отмечать 26 ноября, Алла Пугачева проведет вдали от своей семьи. Ее супруг сообщил, что в этот день у Примадонны запланирована встреча с подругами. 

С кем именно хочет увидеться Алла Борисовна пока неизвестно. Ясно только одно: мероприятие пройдет в Лондоне. Этой информацией также поделился ее муж, когда рассказывал о том, что букет заказчика можно отправить практически в любую точку мира.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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