Певица Кравец заявила, что бизнесмены с Рублевки больше не хотят видеть Пугачеву на своих корпоративах

Алла Пугачева уже давно не выступает в России. Напомним, в прошлом году певица, ее муж и их малолетние дети Лиза и Гарри переехали в Израиль. А чуть позже семейство решило, что им все-таки будет комфортнее на Кипре.

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Все это время Алла Борисовна жила на широкую ногу. Заработков при этом у нее не было. Возможно, поэтому певица решила, что пора вернуться к профессиональной деятельности.

Примадонна дала понять, что готова спеть на корпоративе в России, но стоимость ее услуг заметно подросла. Она просит за свое выступление 46 млн рублей.

Конечно, такого дорогого артиста, могут позволить себе только очень обеспеченные люди. А олигархи с Рублевки, как выяснилось, не хотят видеть Пугачеву на своих корпоративах. Об этом рассказала светская львица Алена Кравец, которая лично знает многих российских бизнесменов.

«Это правда: ни один из моих соседей Аллу звать на свои вечеринки не планирует. Наоборот, когда стал известен гонорар Пугачевой за новогодний корпоратив, все стали над ней посмеиваться», — сообщила Кравец.

Источник: mk.ru