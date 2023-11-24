В тюменском траурном зале собрались родные и близкие КАЛЯНА86, чтобы проститься с покойным автоблогером

На днях в Сети появилась печальная новость о внезапной смерти известного тюменского блогера-дальнобойщика Николая Галенко. По предварительным данным он умер от остановки сердца. Мужчине было всего 37 лет.

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На YouTube-канал Галенко подписано более 600 тысяч человек. Большинство из них знают Николая, как КАЛЯНА86. Именно под этим псевдонимом он выложил свой первый ролик в далеком 2015 году.

В последнее время Галенко проживал в Санкт-Петербурге, но прощание с ним решили организовать на малой Родине блогера, в Тюмени.

Оно состоялось в пятницу, 24 ноября. Отправить мужчину в последний путь пришло несколько сотен человек. Среди них друзья, знакомые, родные, близкие и подписчики Николая. Все они были очень опечалены этой внезапной потерей.

«Это большая потеря для друзей, близких. Коля был большим человеком, добрейшей души человеком. Помогал всем, поднимал настроение. Никто не думал, что так произойдет. Ему 37 лет. В расцвете сил. Большие планы были. Всё неожиданно произошло», — сказал друг блогера Дмитрий Радостин.

Источник: 72.ru