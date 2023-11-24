Анастасия Костенко заявила о том, что у нее нет проблем с деньгами

Анастасия Костенко по популярности уже ничуть не уступает своему супругу футболисту Дмитрию Тарасову. Однако хейтеры модели до сих рассматривают ее как некое приложение к спортсмену. Они постоянно намекают на то, что Костенко пришлось снизить свои расходы после того, как ее муж завершил футбольную карьеру.
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Напомним, сейчас Анастасия находится в положении, она готовится родить четвертого ребенка. Но даже в этот период девушке приходится отбиваться от нападок недоброжелателей. Видимо в какой-то момент терпению Костенко пришел конец, и она решила рассказать о своем финансовом положении, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему.
«Вам интересны мои финансы? Ну не переживайте вы так… Декларации подаю вовремя, заполняю правильно (есть бухгалтер), налоги плачу тоже вовремя, пособия не получаю, так не прохожу по условиям для их получения. То бишь, работа имеется, доход прекрасный, чего и вам желаю. Выберите дело по душе, и никогда не придется работать», — объяснила Анастасия в своем блоге.