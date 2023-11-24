Анастасия Костенко заявила о том, что у нее нет проблем с деньгами

Анастасия Костенко по популярности уже ничуть не уступает своему супругу футболисту Дмитрию Тарасову. Однако хейтеры модели до сих рассматривают ее как некое приложение к спортсмену. Они постоянно намекают на то, что Костенко пришлось снизить свои расходы после того, как ее муж завершил футбольную карьеру.

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Напомним, сейчас Анастасия находится в положении, она готовится родить четвертого ребенка. Но даже в этот период девушке приходится отбиваться от нападок недоброжелателей. Видимо в какой-то момент терпению Костенко пришел конец, и она решила рассказать о своем финансовом положении, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему.