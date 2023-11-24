У Пэрис Хилтон и ее мужа Картера Реума родилась дочь

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз. Об этом артистка сообщила в своем блоге. Хилтон выложила фото розовых вещей для младенца и подписала снимок: «Благодарна за мою малышку». Также певица рассказала, что девочку назвали необычным именем Лондон.

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Напомним, Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в 2021 году. Перед тем как узаконить свои отношения, молодые люди встречались около двух лет. Праздник прошел в родовом поместье невесты Бель-Эйр.

В начале 2023 года у предпринимателя и артистки родился первенец. Мальчика назвали Фениксом Бэрроном. Наследника для пары выносила суррогатная мать. Девочку, судя по всему, тоже родила другая женщина, так как Пэрис никто не видел беременной.