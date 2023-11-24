Павел Деревянко взял несколько кредитов и мог продать единственную квартиру, чтобы поддержать бизнес Григория Мулузяна

Известный актер Павел Деревянко угодил в крипто-скандал. Сначала ходили слухи о том, что артист причастен к обману инвесторов. Но позже выяснилось, что Деревянко проходит по этому делу в качестве пострадавшей стороны.

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О том, что артиста тоже обманули, рассказали его адвокаты. Они сообщили, что эта история началась в 2021 году, когда актер познакомился с бизнесменом Мулузяном. Мужчины подружились и Деревянко решил инвестировать все свои сбережения в дело нового приятеля.

Через некоторое время Мулузян уговорил артиста взять кредит в банке на 56 млн рублей, чтобы поддержать его крипто-бизнес и не потерять свои прошлые вложения.

Актер согласился. Но, со слов адвокатов Деревянко, Мулузян решил, что этого недостаточно, и обманом заставил Павла подписать договор займа с неким Сергеем Николенко. О том, что он должен этому человеку 150 млн рублей, артист узнал только тогда, когда тот начал требовать возврата средств.

Павел понял, что его обманывают в тот момент, когда Мулузян стал настаивать на продаже единственной квартиры актера. Но, увы, к этому моменту он уже оказался в крупных долгах.