Бритни Спирс начала встречаться со своим менеджером Кейдом Хадсоном

Бритни Спирс и ее третий муж Сэм Асгари расстались совсем недавно. Прошло всего три месяца после того, как мужчина собрал свои вещи. Но певица, похоже, решила, что этого времени вполне достаточно для того чтобы оставить неудавшийся брак в прошлом и закрутить очередной роман.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Новый бойфренд певицы попал в кадр, когда она записывала видео для соцсетей. Бритни позировала перед камерой в откровенном бикини, а мужчина за ее спиной пытался повторить движения Спирс. Сначала он танцевал, затем он подошел к ней вплотную и провел рукой по бедру артистки.

Новым увлечением Бритни оказался ее менеджер Кейд Хадсон. Он работает с певицей более 10 лет, однако только сейчас их отношения вышли за рамки обычной дружбы.