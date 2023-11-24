Иосиф Пригожин считает, что Катя Лель может вернуться на большую сцену благодаря хиту «Мой мармеладный»

Композиция певицы Кати Лель «Мой мармеладный» продолжает вируситься в Сети с бешеной скоростью. Трек уже оказался на третьем месте в топ-50 трендов на Spotify, обогнав многие мировые музыкальные шедевры. Такая популярность, считает продюсер Иосиф Пригожин, может помочь Кате вернуться на большую сцену.

«Популярность такого рода — это как молния — один раз прошла, и о ней забыли. Скорее всего, Катя задумала какой-то поворот сейчас, который ей позволит снова раскрутиться, если не в нашей стране, то на иностранных платформах», - высказался эксперт сайту «Вечерняя Москва».

Продюсер считает, что песня стала так востребована спустя много лет благодаря высокому качеству текста и музыки. Сама Катя Лель считает, что это все из-за высших цивилизаций - они, по словам артистки, прогружают через нас новые энергии.

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