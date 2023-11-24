Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров признался, что не стал бы вести шоу «Давай поженимся!»

Экс-звезда КВН, ныне ведущий рейтингового шоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров сообщил сайту Utro.ru, что не хотел бы вести проект «Давай поженимся!» на Первом канале. Он объяснил это форматом программы.

«Ток-шоу мне не очень интересны. Мне ближе музыкальный формат, и хочу в нем продолжать работу», - сказал Макаров.

Также шоумен добавил, что не стремится стать участником ледовых шоу. Поскольку боится холода.

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева впервые пришла на шоу Comedy Club. Высмеивающий ее высказывания прежде, а теперь ставший любимчиком Гарик Харламов даже встал на колени, чтобы одарить гостью цветами.

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