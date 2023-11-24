Юлия Ефременкова из «Дома-2» сообщила, когда познакомилась с новым бойфрендом: «Знаем друг друга 20 лет»

Экс-звезда и ведущая «Дома-2» Юлия Ефременко улетела в Краснодар и, по наблюдениям поклонников, задерживается там достаточно долго. Девушка сама ранее намекала, что у нее начала налаживаться личная жизнь, а теперь и вовсе приоткрыла тайну про нового бойфренда.

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Звезду соцсетей спросили, почему в столице Кубани она так долго: «Из-за поклонника остались?». И Юлия не стала уходить от ответа, а согласилась: «Можно и так сказать». А также поведала подробности знакомства с нынешним ухажером.

«Ох, ребята, мы знаем друг друга 20 лет, поэтому наше знакомство произошло очень давно», - не стала скрывать Ефременкова.

Юлия не так давно рассталась с отцом своих сыновей Мондезиром, разрыв выдался скандальный, с взаимными обвинениями и укорами. Но мужчина не отказывается воспитывать малышей и всегда с радостью видится с ними.