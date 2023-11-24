Вместо актрисы Юлии Захаровой, сыгравшей Лену Полено, в новом сериале про семейку Букиных появится Екатерина Стулова

Поклонники сериала про семейку Букиных в предвкушении – уже 18 декабря состоится премьера продолжения комедии. На этот раз называться ситком будет не «Счастливы вместе», а просто «Букины».

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Герои все те же, только не будет Лены Полено, соседки Букиных, которую сыграла актриса Юлия Захарова. Вместо нее за стенкой квартиры Букиных будут жить новые персонажи – стоматологи в исполнении Максима Лагашкина и Екатерины Стуловой. Они исполнят роли женатой пары.

«Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях. Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают».

По материалам сайта РИА «Новости»