Концертный директор группы «Фабрика» рассказал, как поклонник хотел купить потную маечку солистки за 30 тысяч долларов

Концертный директор Дмитрий Курашев рассказал в интервью сайту Prozvezd, что во времена бешеной популярности группы «Фабрика» ему предлагали 30 тыс долларов за маечку, в которой выступала одна из солисток коллектива. Назвать имя звезды он не решился, зато пояснил, в чем заключалась необычность такой просьбы.

«Человек просил ни в коем случае ее не стирать после выступления. А ведь все понимают, что на концертах обычно жарко, да и артисты активно двигаются, потеют. Как бы там ни было, я от этого предложения, конечно, отказался. Сказал, что эта маечка – элемент концертного костюма», - поведал Курашев.

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Также среди просьб, которые поступали и продолжают приходить по сей день, - ужин с солисткой. За такое рандеву тайные поклонники, по словам директора, готовы чуть ли не озолотить: предлагались и баснословные гонорары, и автомобили, и даже дома. Однако, от таких предложений команда всегда отказывается.