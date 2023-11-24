Гарик Мартиросян признался, что наотрез отказывался от съемок в новогоднем проекте ТНТ про Ивана Васильевича

Не первый год кинохиты советского кинематографа вдохновляют шоураннеров на создание проектов по мотивам старых и любимых комедий. Вот и в канун 2024 года зрителей ТНТ ждет «голубой огонек» с осовремененными инженером Шуриком, активистом Буншей и обворованным Шпаком из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Правда, из первоисточника взяты только образы, и по задумке, у персонажей шоу будет много нового, включая фамилии.

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Например, стоматолога Шпакяна сыграет Гарик Мартиросян. Только сам шоумен, судя по всему, был не в восторге от такой идеи. Изначально он категорически отказывался принимать участие в съемках до последней секунды. Потому что был загружен несколькими проектами, и времени у него категорически не хватало на что-то еще.

«Я говорю, ребята, невозможно соединить все вместе, я очень занят на других проектах, пожалейте меня. Мне говорят: «Нет, ты должен играть Шпакяна! Ты все испортишь, если откажешься». Я задаю вопрос: «Зачем я? Возьмите Галустяна, Арарата Кещяна, кого-то на роль Шпакяна!», а они: «Нет, ты», - сокрушается Мартиросян.

В итоге Мартиросян согласился на уговоры и уже снялся в проекте. У шоумена большая роль, вместе с ним в картине появятся Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и другие звезды ТНТ.