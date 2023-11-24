Алена Водонаева призналась, что люди не любят ее из-за строгости

Экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, за что ее не любят. В своем Telegram-канале светская львица сравнила себя с Ольгой Бузовой. Поющая телеведущая на шоу у рэпера Басты представилась любительницей покушать по ночам, причем, самое спорное – колбаску, сосисочки, горячие бутербродики, пельмешки. Мол, она обычный, как и все, человек.

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Водонаева таких кулинарных предпочтений не разделяет. Более того, она запрещает это не только себе, но и своим подписчикам. Иными словами, она строга и призывает к ограничениям.

«Понимаю, почему Олю многие любят, она добрая и все вам разрешает. Понимаю, почему меня не любят. Я строгая, к себе и к вам. И нам такое я не разрешаю», - объяснила Водонаева.

Алена на этом фоне дала совет девушкам, которые мечтают о красивой коже и тонусе лица, соблюдать дисциплину, ограничения и скромности в привычках.