Гарик Мартиросян признался, что комики любят работать с Ольгой Бузовой: «Она всегда дает материал для юмора»

Шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян в интервью на проекте «Медийные лица» на Rutube рассказал, что юмористы очень любят работать с Ольгой Бузовой. По словам комика, она всегда была жизнерадостным человеком и знает, что от нее нужно шоу.

«Она очень точно понимает, что такое юмор. И что самое главное в ней для нас, для юмористов, - она постоянно кидает в юмористический костер маленькие бревна. Ты с ней в кадре разговариваешь, а она специально подставляется типа пошутите-посмеемся. Она всегда нам дает материал для юмора», - объяснил артист.

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В том же интервью Мартиросян признался, что тоскует по раннему Comedy Club, основателем и звездой которого был. Сейчас он бы многое не смог себе позволить, изменилось время и сам шоумен.