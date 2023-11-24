Фигуристка Туктамышева призналась, что поехала бы на международные соревнования под нейтральным флагом

Фигуристка Елизавета Туктамышева поразмышляла о том, что россиянам уже почти два года закрыт путь на международные старты. Лично для нее эта ситуация не стала болезненной, поскольку она, по ее словам, достаточно долго и удачно каталась, за карьеру успела стать чемпионкой мира и Европы, в целом это ее устраивает.

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Однако, вкус международных побед, по словам Туктамышевой, снижает интерес к внутренним стартам. И она допустила, что согласилась бы на нейтральный статус ради выступлений за пределами России.

«Если бы федерация отправила своих спортсменов под нейтральным флагом, если бы такая возможность была допустима, я бы точно не стала отказываться. Конечно, поехала бы, потому что очень люблю всю эту атмосферу соревнований за рубежом», - призналась фигуристка.

Также Туктамышева заявила, что всегда каталась не за страну, а за себя, в отличие от советских спортсменов, которые в свое время соревновались не ради карьеры, а за флаг.

«Я более эгоистична, чем советские спортсмены. Я всегда каталась за себя и за свою команду. Мне было важно себя показать, что именно Лиза Туктамышева заняла первое место», - цитирует Туктамышеву сайт «Фонтанка».

Сегодня, напомним, Туктамышева приостановила карьеру. Она взяла паузу, чтобы отдохнуть, но обещала вернуться в спорт. Кроме того, с катка Елизавета не уходит, продолжает тренироваться и готовится участвовать в ледовых шоу.