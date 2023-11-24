Взявшая паузу в карьере Туктамышева рассказала, что тренер Мишин расстроился: «Хочет, чтобы я дальше каталась»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как тренер Алексей Мишин отреагировал на ее решение взять паузу в карьере. 26-летняя спортсменка решилась на такой шаг после двух напряженных лет – поняла, что себя не жалела, поэтому и решила отдохнуть.

«Я видела по его глазам, что он немножечко расстроился и хочет, чтобы я дальше каталась. Но я ни разу не услышала от него ничего в духе: «Ты должна дальше...». Он понимал мою ситуацию, принял ее и не навязывал своего мнения», - рассказала о реакции наставника Туктамышева сайту «Фонтанка».

С Мишиным фигуристка договорилась, что всегда может прийти на каток. И теперь она иногда помогает ему в работе с учениками. Сама Елизавета сосредоточилась на общении с близкими, старается больше спать и высыпаться, занимается психологией.

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Правда, Туктамышева обещала, что пауза не затянется. Да и со льда она не уходила: готовится к выступлениям в ледовых шоу, а также планирует зимой состязаться на прыжковом чемпионате.